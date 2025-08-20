Travolti da un Suv mentre recensivano un ristorante in Texas: : il dramma in diretta

Nina Santiago e Patrick Blackwood sono due influencer da migliaia di follower. Miracolosamente sono rimasti solo feriti

Nina Santiago e Patrick Blackwood, noti food influencer con migliaia di follower, sono stati travolti da un Suv mentre stavano registrando un live per recensire il ristorante CuVee’s Culinary Creations di Houston.

I due erano seduti al tavolo, intenti a mangiare panini al salmone, con davanti piatti di aragoste e ostriche, quando l’auto ha improvvisamente sfondato la vetrina del locale piombando direttamente su di loro. L’impatto è stato devastante: il veicolo ha centrato in pieno il tavolo su cui stavano mangiando.

Il destino, però, ha voluto che i due se la cavassero per pochi centimetri. «Sono dei miracolati», hanno commentato i presenti. Lo schianto, ripreso in diretta dal loro stesso collegamento social, mostra il momento in cui Nina e Patrick vengono sbalzati dall’urto, mentre le schegge di vetro volano come proiettili colpendoli più volte.

Nonostante le ferite e lo shock, entrambi sono sopravvissuti. Ricoverati in ospedale, riportano lesioni ma non sono in pericolo di vita.