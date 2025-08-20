Capri, la rissa tra battellieri davanti alla Grotta Azzurra: un barcaiolo spinge un collega in acqua

Una rissa è scoppiata all’esterno della Grotta Azzurra di Capri, uno dei luoghi più visitati dell’isola. Nei giorni scorsi è diventato virale sui social un video, girato da un turista nel giorno di Ferragosto, che mostra una violenta lite tra due barcaioli: volano schiaffi e uno dei due finisce in acqua. L’episodio si aggiunge a un caso simile denunciato alcune settimane fa dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che aveva documentato un’altra aggressione simile.