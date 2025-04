Calamaro colossale, il primo video al mondo di un esemplare vivo

Per la prima volta nella storia, gli scienziati hanno registrato un video di un calamaro colossale vivo, l’invertebrato più grande del pianeta. Il filmato, realizzato nelle profondità dell’Oceano Atlantico meridionale dallo Schmidt Ocean Institute della California, mostra la creatura in tutta la sua straordinaria particolarità: un corpo semitrasparente e otto lunghi tentacoli rosati.

I calamari colossali possono raggiungere i 7 metri di lunghezza e pesare fino a 500 chilogrammi, il che li rende gli invertebrati più massicci della Terra. Tuttavia, l’esemplare filmato — che appare come una fragile scultura di vetro — è ancora giovane, con una lunghezza di appena 30 centimetri. Sebbene in passato siano stati documentati esemplari morenti, ritrovati da pescatori, nessuno aveva mai osservato un calamaro colossale vivo nel suo ambiente naturale.

La scoperta è stata guidata dalla dottoressa Michelle Taylor dell’Università dell’Essex, che ha descritto le immagini come “stupefacenti” e “meravigliose”. L’avvistamento è avvenuto il 9 marzo di quest’anno, a circa 600 metri di profondità nei pressi delle Isole Sandwich Meridionali, grazie al veicolo subacqueo telecomandato SuBastian, che trasmetteva in diretta streaming le immagini dalla spedizione.

Questo evento eccezionale arriva esattamente un secolo dopo il primo ritrovamento documentato della specie, avvenuto nel 1925, quando alcuni resti furono scoperti nello stomaco di un capodoglio cacciato.

Il calamaro colossale più grande mai registrato, una femmina, fu invece catturato nel 2007 da un peschereccio neozelandese nel Mare di Ross, al largo dell’Antartide. L’animale, ormai in fin di vita, venne fotografato e successivamente trasportato in Nuova Zelanda per essere studiato.