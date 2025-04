Blue Origin, Katy Perry pubblica il video del suo viaggio nello spazio

Katy Perry ha condiviso su Instagram il video del suo viaggio nello spazio a bordo della navetta New Shepard di Blue Origin

Un sogno che diventa realtà, un viaggio al confine dell’atmosfera e un messaggio rivolto alle nuove generazioni. Katy Perry ha condiviso su Instagram le straordinarie immagini del volo spaziale compiuto a bordo della navetta New Shepard, appartenente alla Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos.

La missione, avvenuta lunedì 14 aprile, ha portato la popstar oltre la linea di Kármán — il confine convenzionale tra l’atmosfera terrestre e lo spazio, situato a oltre 100 km di altitudine. Con lei, a bordo del volo suborbitale durato 11 minuti, c’erano altre cinque donne straordinarie: Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King e Kerianne Flynn.

Nel video diffuso sui social, le sei protagoniste appaiono fluttuanti in assenza di gravità, tra risate, abbracci e sguardi pieni di meraviglia. In uno dei momenti più “toccanti”, Katy Perry intona “What a Wonderful World”, donando al volo una dimensione emotiva intensa. “L’ho cantata perché volevo che quel momento non fosse solo mio, ma del mondo intero – della sua bellezza, della sua fragilità – e di quanto siamo fortunati a viverci”, ha dichiarato a NBC News.

Al ritorno sulla Terra, l’artista ha celebrato l’esperienza baciando il suolo e sollevando verso il cielo una margherita, simbolo del legame con sua figlia Daisy. “Questo viaggio è per lei, e per tutte le bambine che oggi sognano qualcosa di grande”, ha scritto sui social. “È stata l’esperienza più significativa della mia vita, dopo la maternità. Ti senti minuscola, ma incredibilmente connessa a tutto. È qualcosa che ti trasforma. E spero che trasformi anche l’idea di cosa possano fare le donne”.

Il video, acclamato dai fan, è diventato virale in poche ore.