Dal 29 agosto Apple TV+ lancia “KPOPPED”, otto episodi in cui le hit più iconiche della musica occidentale incontrano l’energia e lo spettacolo del K-pop. Con PSY e Megan Thee Stallion alla regia, idol come ITZY, Billlie e ATEEZ portano sul palco di Seoul performance uniche, coreografie mozzafiato e collaborazioni da non perdere. Un format rivoluzionario che trasforma la musica in un’esplosione visiva e sonora globale.