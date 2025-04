I Linkin Park apriranno la finale di Champions League 2025. L’annuncio sui social

I Linkin Park saranno i protagonisti dello show d’apertura della finale di UEFA Champions League 2025, in programma il 31 maggio alla Munich Football Arena. La leggendaria band rock americana torna sulle scene dopo sette anni con From Zero, un progetto che segna una nuova fase artistica e che sarà celebrato con una performance esclusiva trasmessa in tutto il mondo. In collaborazione con Pepsi, il gruppo presenterà anche un remix inedito ispirato all’atmosfera unica della Champions League, promettendo uno spettacolo indimenticabile poco prima del fischio d’inizio della partita più attesa dell’anno.