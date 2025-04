Benson Boone al Coachella, l’omaggio a Freddie Mercury e ai Queen con “Bohemian Rhapsody”

Dopo l’esibizione spettacolare e fuori dagli schemi di Lady Gaga al Coachella Valley Music and Arts Festival, ecco arrivare un’altra grande performance: quella di Benson Boone, il “golden boy” della musica americana. Con una sua caratteristica energia, tra acrobazie mozzafiato e un outfit che richiamava lo stile iconico di Freddie Mercury, Boone ha regalato un tributo indimenticabile alla band che ha scritto la storia del rock.

Boone ha dato il via alla sua performance con Bohemian Rhapsody, il leggendario brano dei Queen, uscito il 31 ottobre 1975 come primo singolo dell’album A Night at the Opera. Durante l’esibizione, il pubblico ha accolto con entusiasmo l’apparizione a sorpresa di Brian May, che si è unito sul palco. Un momento straordinario che ha conquistato sia il pubblico che la critica, un tributo sincero e sentito agli artisti che hanno cambiato il volto della musica mondiale.

Al termine del concerto, Boone ha voluto condividere sui social la sua gratitudine: “Questo spettacolo è di gran lunga la più grande produzione a cui abbia mai partecipato. – ha scritto sui social Benson Boone – Il lavoro, la dedizione e il tempo per costruire qualcosa del genere sono quasi insondabili. Così tante persone sono dietro le quinte hanno lavorato per realizzare questo sogno. Sono così orgoglioso di aver partecipato a questo spettacolo. Brian May non ho parole. Sei senza dubbio uno dei musicisti più leggendari di tutti i tempi e non so come ringraziarti per essere venuto. Grazie alla mia band, alla mia crew, al team del design, ai miei manager e amici e familiari e alle persone care, senza le quali non sarei qui. Non vedo l’ora di tornare al Coachella, grazie per avermi ospitato, e grazie per tutto quello che fate anche solo un semplice stream. Amo questo lavoro, amo questa vita, amo la musica, e amo le persone che ho intorno. Dio vi benedica tutti”.