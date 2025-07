Jovanotti torna in sella e lancia il “bike concert”

«Sto raggiungendo le montagne del Friuli in bicicletta partito da Cortona. Il 26 luglio sabato pomeriggio. Con la band di @palajovaofficial suoneremo il nostro unico live di questa estate e sarà al @nobordersmusicfestival , una bella cosa che fanno lassú da 30 anni. Al nostro #bikeconcert si potrà arrivare solo in bici e ci saranno 6000 ciclisti, e io tra loro ho pensato di onorare l’invito facendo 770 km a pedali , uno per ogni giorno che è passato dal botto di due anni fa. Ieri primo giorno con 2500 m di dislivello è stato fantastico. L’appuntamento con la mia band è venerdì pomeriggio alle 14 per le prove».

Questo il post di Jovanotti su Instagram. Il ritorno su due ruote arriva due anni dopo il grave incidente che lo ha coinvolto a Santo Domingo il 15 luglio del 2023. Dopo due interventi chirurgici e un lungo e faticoso periodo di riabilitazione, il cantante è tornato nei mesi scorsi ad esibirsi dal vivo con la sua band. E adesso è venuto il momento di tornare a pedalare…