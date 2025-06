Nozze Bezos a Venezia, maxi-striscione degli attivisti in piazza San Marco

Piazza San Marco si trasforma in teatro di protesta alla vigilia del matrimonio di Jeff Bezos. Questa mattina attivisti di Greenpeace Italia, insieme al gruppo britannico Everyone Hates Elon, hanno srotolato un maxi-striscione di 400 metri quadrati con il messaggio: «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax» (Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse, ndr).

L’iniziativa, condotta nel cuore della città lagunare, punta il dito contro il fondatore di Amazon e, più in generale, contro l’impatto ambientale e sociale delle élite miliardarie.

«Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso», ha dichiarato Simona Abbate di Greenpeace Italia. «Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo con quella climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari, dall’altra milioni di persone che subiscono le conseguenze della crisi ambientale».

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, atteso nei prossimi giorni, si preannuncia come uno degli eventi mondani più seguiti dell’anno, con l’arrivo a Venezia di centinaia di ospiti da tutto il mondo.