Gabriel Garko, infortunio sul set: l’attore finisce in clinica su una sedia a rotelle

L’attore ha condiviso su Instagram un video in cui appare in clinica su una sedia a rotelle, assistito anche dalla collega Anna Safroncik. Nonostante l’incidente, Garko rassicura i fan: “Non mollo! Tornerò più forte di prima”.

Brutto imprevisto per Gabriel Garko durante le riprese della nuova fiction “Colpa dei sensi”, attualmente in produzione a Roma. L’attore ha riportato un infortunio sul set, come raccontato da lui stesso in un video pubblicato su Instagram, dove ha mostrato i momenti successivi all’accaduto.

Nel filmato, Garko appare inizialmente disteso su un letto in una clinica privata, dove ha ricevuto le prime cure, per poi essere ripreso su una sedia a rotelle con le stampelle in mano. Al suo fianco, nella struttura sanitaria Villa Mafalda, c’era l’attrice Anna Safroncik, che nella fiction interpreta la coprotagonista.

L’incidente durante le riprese di “Colpa dei sensi”

Senza entrare nei dettagli dell’accaduto, Garko ha condiviso sui social la notizia dell’infortunio, avvenuto mentre girava le scene della fiction “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel video pubblicato su Instagram, lo si vede prima disteso su una barella, poi mentre viene assistito dallo staff medico, e infine trasportato su una sedia a rotelle. Accanto a lui, sempre presente, Anna Safroncik.

Nonostante il dolore e lo spavento, Garko ha voluto ringraziare pubblicamente chi lo ha aiutato in questo momento complicato: “Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone Cinematografica (casa di produzione della serie, ndr) per l’affetto e il supporto, a Mediaset, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante.”

Il ritorno sul set

Determinato a non fermarsi, l’attore ha assicurato ai suoi fan che non si lascerà abbattere dall’imprevisto e che tornerà presto al lavoro. Il messaggio è chiaro: “Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”!”

Nella fiction, destinata alla prima serata di Canale 5, Garko interpreta Davide, un uomo che fa ritorno ad Ancona per far luce sulla misteriosa morte della madre e dimostrare l’innocenza del padre, accusato ingiustamente dell’omicidio.