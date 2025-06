Cuciniamo insieme: tarte tatin profumata

E’ un segreto… shii avevamo consigliato alla presidenza del Consiglio di fare questa ricettina per Emmanuel Macron in visita a palazzo Chigi! E’ uno scherzo, è ovvio, ma questa preparazione è un giusto mix tra i nostri orti e la tradizione francese che nasce da una distrazione: si narra che all’Hôtel du Pin d’Or gestito dalle sorelle Stephanie e Caroline Tatin a Lamotte-Beuvron, Stephanie intenta a preparare una torta di mele per la colazione in gran fretta spalmò burro, zucchero e fette di mela direttamente nella teglia dimenticandosi di mettere la pasta brisé alla base. Non si perse d’animo, ricoprì gli ingredienti con l’impasto ed ecco la Tarte Tatin. Ai francesi piacciono molto anche le cipolle e si vantano della loro soupe à l’oignon, ma la zuppa di cipolle alla toscana è troppo meglio! Così da questi incroci è nata questa idea, ottima per l’aperitivo, sfiziosa come antipasto, specialissima per un picnic o una cena fredda.

Ingredienti – 4 cipolle rosse di Tropea di generose dimensioni e possibilmente fresche, 6 cucchiai di Aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Dop (potete sostituire con la salsa balsamica, ma non è la stessa cosa), 6 cucchiai di zucchero di canna, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 6 o 7 rametti di timo fresco, una confezione di pasta sfoglia (volendo anche pasta brisé) sale qb.

Procedimento – Tagliate a fette sottili le cipolle dopo averle mondate e lavate, oliate bene bene una teglia da forno circolare con l’extravergine di oliva aiutandovi con un pennello, stendete sul fondo l’aceto balsamico, lo zucchero, qua e là il timo e poi adagiatevi sopra le fette di cipolla. Aggiustate di sale e se credete ancora un giro di olio extravergine. Ricoprite il tutto con la pasta sfoglia facendola aderire bene alle cipolle. Infornate a 180/190 gradi per una ventina di minuti, sfornate e con l’aiuto del piatto di portata capovolgete la tarte in modo che si vedano le cipolle caramellate.

Come far divertire i bambini – Fate sistemare a loro le fette di cipolla nella teglia.

Abbinamento – Siamo andati diretti sui bianchi aromatici: ecco un Sauvignon del Collio, oppure un Traminer aromatico dell’Alto Adige o ancora una Malvasia del Carso.