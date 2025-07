Alberto di Monaco, la festa per i vent’anni di regno

I festeggiamenti per i vent’anni di regno del principe Alberto sono stati un concentrato di emozioni e orgoglio nazionale. A Monaco, per l’occasione, i negozi sono rimasti chiusi e le strade si sono riempite di bandiere, mentre i biglietti gratuiti per accedere alla piazza del Palazzo sono andati esauriti in pochissimo tempo.

Dal palco, Alberto ha tenuto un discorso intenso, sottolineando l’importanza dell’unità per affrontare le sfide del presente e ringraziando con commozione la sua famiglia per il sostegno costante. Al suo fianco, la principessa Charlene e i gemelli Jacques e Gabriella, ma anche le sorelle Caroline e Stephanie, insieme ai loro figli e nipoti, tutti presenti per rendere omaggio al sovrano e al Principato.