Trump avverte l’Iran: “O la pace o sarà una tragedia peggiore. Colpiremo ancora”

“O ci sarà la pace o ci sarà una tragedia ben peggiore per l’Iran”: con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo, durissimo monito a Teheran dopo i raid aerei che hanno colpito i siti nucleari iraniani. In un discorso pronunciato a tarda notte dalla Casa Bianca, Trump ha confermato che gli impianti di arricchimento nucleare “sono stati completamente e totalmente distrutti” e ha avvertito che l’azione militare americana potrebbe non essere finita.

“Ricordate, ci sono ancora molti obiettivi. Quello di stasera è stato di gran lunga il più difficile e forse il più letale – ha dichiarato il presidente – ma se la pace non arriverà rapidamente, colpiremo quegli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità. La maggior parte di essi può essere eliminata in pochi minuti”.

Il messaggio è chiaro: Washington pretende una de-escalation immediata. Ma mentre la comunità internazionale chiede prudenza, gli Stati Uniti sembrano pronti a intensificare la pressione su Teheran, in un’escalation che rischia di infiammare ulteriormente il Medio Oriente.