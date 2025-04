Terremoto in Myanmar, nonna e nipoti salvate dopo 15 ore sotto le macerie. Il video da sottoterra

Powered by

Un video diventato virale sui social documenta i drammatici momenti di una nonna di 75 anni, malata di cuore, e delle sue due nipoti, di 16 e 13 anni, rimaste intrappolate per oltre 15 ore sotto le macerie di un condominio crollato a Mandalay a causa del terremoto in Myanmar. Le due ragazze, senza mai perdere la speranza, hanno continuato a gridare e a battere sulle pareti fino a quando una squadra di soccorritori le ha individuate e tratte in salvo. Le immagini, condivise dal padre delle bambine, mirano a sensibilizzare il mondo sulla devastante tragedia che ha colpito il Paese.