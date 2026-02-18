Lazio, ecco il progetto del nuovo Flaminio presentato da Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la presentato il progetto di rifunzionalizzazione dello stadio Flaminio che deve diventare la casa del club biancoceleste. Un impianto da 50mila posti, interamente finanziato dalla Lazio con lavori che dovrebbero terminare nel 2031. Le parole di Lotito: “Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Cio’ che realizziamo oggi incide sulle generazioni future. La rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio non riguarda soltanto la Lazio, ma riguarda Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità” (fonte Ansa Video).