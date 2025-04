San Pietro, oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco prima della chiusura del feretro

A poche ore dalla chiusura del feretro di Papa Francesco, continua senza sosta il flusso di fedeli nella Basilica di San Pietro. Dalla mattina di mercoledì oltre 128mila persone hanno reso omaggio alla salma del Pontefice. Le code si estendono per oltre due chilometri, tra l’interno della Chiesa e le vie adiacenti. Una donna, con la bandiera dell’Argentina, si è avvicinata al feretro e l’ha sollevata in segno di devozione. La Basilica chiuderà alle 18, mentre la bara sarà sigillata alle 20, in vista dei funerali di domani in Vaticano.