Reggio Calabria, la Polizia sgomina una banda Rom di ladri in appartamenti: ecco come agivano

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato 11 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento. L’operazione è stata rinominata “Case sicure”. Secondo quanto emerso dalle indagini, testimoniato anche dal video reso pubblico dalla Polizia, il gruppo avrebbe dato vita ad una associazione perfettamente organizzata con precisa ripartizione di ruoli e compiti in modo da colpire in modo rapido e redditizio.

Guidati da due cittadini reggini appartenenti alla comunità Rom, i personaggi coinvolti secondo l’accusa si muovevano professionalmente con sopralluoghi e briefing per pianificare nel dettaglio le irruzioni. Il compito di “studiare” le vittime era affidato ad una giovane donna reggina, anche lei della comunità Rom, che annotava le abitudini di vita dei padroni di casa anche citofonando per meglio comprendere chi fosse presente in casa.

Gli “operativi”; in pochissimo tempo, riuscivano a forzare la serratura della porta di ingresso oppure, in taluni casi, muoversi da veri acrobati tra balconi e grondaie alla ricerca di una persiana o una porta-finestra lasciata incautamente socchiusa e precedentemente individuata. I due capi, poi, provvedevano alla divisione del bottino secondo il “grado di rischio” che ciascuno dei partecipi aveva affrontato durante le incursioni.