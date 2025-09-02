Processo Grillo Jr, le parole degli avvocati prima delle udienze finali

Slitta a dopo mezzogiorno l’inizio della prima delle due udienze conclusive, fissate per oggi e domani, del processo di primo grado nel tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e di Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo. La sentenza è attesa per domani, forse in serata.

“Le repliche verranno fatte in tempi estremamente brevi perché servono solo a confutare le argomentazioni della controparte. Credo che siamo ormai alle ultime ore di questo lungo processo. Non so se la mia assistita verrà in aula”, ha commentato fuori del palazzo di giustizia l’avvocata Bongiorno.

“Non prevediamo di allungarci per le repliche, ma sicuramente si andrà a domani”, ha dichiarato Mariano Mameli, legale di Capitta. Mentre Gennaro Velle, legale di Corsiglia, non ha rilasciato dichiarazioni.