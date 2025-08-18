Pippo Baudo, il ricordo di Fiorello: «La Rai gli deve moltissimo»

“Baudo ha tracciato un solco enorme in cui tutti noi abbiamo imparato, ci ha insegnato senza volerlo, bastava guardarlo”. Le parole di Fiorello

“La Rai deve moltissimo a Pippo, non solo a Sanremo. Dovrebbero togliere il cavallo da viale Mazzini quando riaprirà e mettere la statua di Pippo Baudo”. Lo ha detto Fiorello dopo aver dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo alla camera ardente al Teatro delle Vittorie. “Baudo ha tracciato un solco enorme in cui tutti noi abbiamo imparato – ha sottolineato – ci ha insegnato senza volerlo, bastava guardarlo. Chi insegnerà oggi ai giovani a fare televisione? Non lo so. Ieri guardando Papaveri e papere mi sono ricordato cos’era la vera tv: sigle da cinque minuti, monologhi di un quarto d’ora, pezzi musicali da dieci minuti. Oggi, con i contenuti da 30 secondi sui cellulari, tutto questo sembra impossibile”, ha aggiunto.