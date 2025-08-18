Pippo Baudo, il ricordo di Fiorello: «La Rai gli deve moltissimo»

“La Rai deve moltissimo a Pippo, non solo a Sanremo. Dovrebbero togliere il cavallo da viale Mazzini quando riaprirà e mettere la statua di Pippo Baudo”. Lo ha detto Fiorello dopo aver dato l’ultimo saluto a Pippo Baudo alla camera ardente al Teatro delle Vittorie. “Baudo ha tracciato un solco enorme in cui tutti noi abbiamo imparato – ha sottolineato – ci ha insegnato senza volerlo, bastava guardarlo. Chi insegnerà oggi ai giovani a fare televisione? Non lo so. Ieri guardando Papaveri e papere mi sono ricordato cos’era la vera tv: sigle da cinque minuti, monologhi di un quarto d’ora, pezzi musicali da dieci minuti. Oggi, con i contenuti da 30 secondi sui cellulari, tutto questo sembra impossibile”, ha aggiunto.
