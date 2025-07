Papa Leone XIV, l’arrivo a piedi a Castel Gandolfo per un periodo di riposo: “È un piacere essere qui”

Durante le due settimane di permanenza estiva, Prevost continuerà a occuparsi di alcuni dossier. La storica residenza, situata alle porte di Roma, non era mai stata utilizzata da Papa Francesco.

Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo per trascorrere un periodo di riposo estivo. Il Pontefice è giunto nel piccolo centro laziale nel pomeriggio, poco prima delle 17, entrando a piedi e salutando calorosamente i fedeli presenti. Dalla piazza si sono levati applausi e il grido: “Viva il Papa”.

Una volta giunto a Villa Barberini, Leone XIV si è affacciato dalla terrazza per salutare la folla. Al suo fianco il segretario Don Edgar e padre Leonardo Sapienza. “È un piacere essere qui”, ha dichiarato, esprimendo gratitudine per le occasioni d’incontro con la popolazione nei prossimi giorni, e per la possibilità di proseguire il lavoro pontificio “in un luogo così bello”.

All’interno della residenza papale, il Papa ha salutato le autorità locali e religiose: il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis; il vescovo di Albano, monsignor Vincenzo Viva; il parroco; suor Raffaella Petrini, presidente del governatorato; e il direttore delle Ville Pontificie. Su un balcone vicino al Palazzo Apostolico sventolavano le bandiere dell’Italia, del Vaticano, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti.

Durante il soggiorno, che si concluderà il 20 luglio, Papa Leone XIV continuerà a lavorare su alcuni dossier pontifici. Domenica prossima celebrerà la messa nella chiesa di San Tommaso e, successivamente, guiderà la preghiera dell’Angelus in piazza della Libertà.

Con questo soggiorno, Leone XIV diventa il 16° Papa a scegliere Castel Gandolfo come residenza estiva, una tradizione che risale alla metà del Seicento. Il suo predecessore, Papa Francesco, aveva invece deciso di non usufruire di questa dimora storica.