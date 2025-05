Papa Leone XIV, il primo discorso ai fedeli: “Un saluto di pace per tutti voi, camminiamo insieme”

Il nuovo Pontefice, il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, ha salutato con commozione gli oltre 150mila fedeli giunti in Piazza San Pietro per accoglierlo come Santo Padre

«La pace sia con tutti voi, la pace entri nel nostro cuore e raggiunga tutti. Costruiamo ponti per essere un popolo in pace». Con queste parole, Papa Leone XIV si è rivolto ai più di 150mila fedeli radunati in Piazza San Pietro, nel suo primo messaggio dopo l’elezione avvenuta alla quarta votazione del Conclave.

«Siamo discepoli di Cristo, Lui ci precede», ha aggiunto, visibilmente commosso.

Il nuovo Pontefice ha poi affermato: «Sono un figlio di Sant’Agostino, andiamo avanti insieme, mano nella mano».

La sua prima preghiera è stata dedicata «per la pace del mondo». Ha proseguito dicendo: «Dio ci vuole bene, Dio ci ama tutti, il male non prevarrà. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e disarmante».

«Dio ci ama tutti incondizionatamente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dare seguito a quella stessa benedizione», ha detto ancora.

Ha ricordato inoltre che oggi si celebra la Madonna di Pompei e, insieme ai fedeli presenti in piazza, ha recitato un’Ave Maria.

«Grazie a Papa Francesco», ha detto Leone XIV, esprimendo la sua gratitudine al predecessore Jorge Mario Bergoglio. «Voglio ringraziare anche i confratelli cardinali che hanno scelto me – ha detto – per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini».

Il Pontefice ha poi ribadito: «Siamo discepoli di Cristo, Cristo ci precede, il mondo ha bisogno della sua luce, l’umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi e gli uni gli altri a costruire i ponti con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace».

Infine, Papa Leone XIV ha concesso l’indulgenza plenaria dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro e ha impartito la benedizione alla folla.