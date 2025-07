Palio di Siena 2025 rinviato per maltempo: non accadeva da 155 anni

Nel primo pomeriggio del 2 luglio, un violento temporale ha colpito Siena, trasformando la pista in tufo della storica Piazza del Campo in una distesa fangosa. Intorno alle 15:20‑15:30 le precipitazioni hanno reso impossibile proseguire, costringendo le autorità comunali ad esporre la bandiera verde alle trifore del Palazzo Comunale – segnale inequivocabile del rinvio della celebrazione.

Davanti a un eccezionale allineamento meteorologico – dopo i rinvii già registrati a luglio e agosto 2024 – anche l’edizione di quest’anno entra nella storia. Non accadeva da 155 anni che si verificassero tre rinvii consecutivi dovuti al maltempo.

La corsa del Palio di Provenzano verrà recuperata giovedì 3 luglio, con inizio fissato per le 19:30. Il Corteo Storico entrerà in Piazza alle 17:20, preceduto dallo sgombero alle 16:40 e il primo lancio del mortaretto alle 15:30. Tutti gli orari e le modalità d’accesso (apertura da via Dupré tra le 16:30 e le 18:30) rimangono invariati.

Le squadre tecniche hanno già provveduto a compattare nuovamente il tufo per garantire la sicurezza di cavalli e fantini.