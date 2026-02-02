Olimpiadi Milano Cortina, artificieri e unità cinofile al lavoro nei siti olimpici

Intensa attività di controllo e prevenzione nei siti olimpici, a pochi giorni dal via dei Giochi di Milano Cortina 2026. In occasione delle Olimpiadi Invernali la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza che vede impegnate, in prima linea, le unità cinofile e gli artificieri, addetti alla sicurezza e prevenzione delle aree deputate ai giochi olimpici, effettuando bonifiche e, all’occorrenza, contrastare ogni pericolo.

Le unità cinofile della Polizia di Stato operano attraverso un percorso di formazione e addestramento specifico che coinvolge sia il cane sia il conduttore. Solo quando il binomio raggiunge una perfetta sintonia operativa – quella che gli operatori definiscono “fare squadra” – può essere impiegato nei servizi per i quali è stato selezionato (fonte Polizia).