Milano, crolla l’insegna del grattacielo Generali – video

Lunedì 30 giugno, all’alba, si è verificato un cedimento parziale dell’imponente insegna rossa con il logo Generali posta sulla sommità della Torre Hadid, nel cuore del quartiere Citylife a Milano. L’allarme è scattato alle 6:37 con una chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente insieme ai tecnici della manutenzione per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’insegna, alta 15 metri e visibile su entrambi i lati del grattacielo, ha collassato su sé stessa senza precipitare al suolo. L’area sottostante – inclusa la piazza e la fermata M5 Tre Torri – è stata evacuata e transennata in via precauzionale. Le cause del cedimento sono in fase di accertamento, ma non risultano segnalazioni di forti raffiche di vento nella notte, lasciando ipotizzare un problema strutturale.