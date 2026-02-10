Milano Cortina 2026: Il Medagliere Azzurro brilla a Casa Italia

Le immagini che arrivano da Casa Italia Cortina raccontano l’emozione di un’Olimpiade vissuta da protagonisti. Il medagliere azzurro continua a muoversi, riflettendo il talento e la determinazione dei nostri atleti sui campi di gara delle Dolomiti e della Valtellina.
Dalle prime storiche vittorie sul ghiaccio alla velocità pura sulle piste da sci, l’Italia sta onorando i Giochi di casa con prestazioni indimenticabili. In questo video, vi portiamo all’interno dell’hub azzurro a Cortina d’Ampezzo per scoprire i volti dei campioni, i numeri aggiornati e l’atmosfera unica che si respira tra le vette ampezzane.
I numeri del successo azzurro (Aggiornamento al 10 febbraio): Attualmente l’Italia conta 11 medaglie totali, con un bottino che vede l’alternanza perfetta tra i veterani del ghiaccio e le nuove promesse della neve. Spiccano l’oro della staffetta mista nello Short Track e la conferma della coppia d’oro del Curling, Constantini-Mosaner, che conquista un bronzo pesantissimo.