Maturità 2025: ecco come funziona

Due prove scritte, seguite dal consueto colloquio orale: è questo lo schema dell’Esame di Maturità 2025.

Il punteggio darà un peso maggiore agli esiti delle prove rispetto alla carriera scolastica e il voto finale sarà assegnato da una commissione composta da tre professori interni, tre esterni e un presidente esterno.

Ad aprire gli esami sarà Italiano, il 18 giugno. Una prova unica, uguale per tutti gli indirizzi scolastici: sette tracce proposte, elaborate dagli esperti del Ministero e selezionate dal ministro Valditara.

Il 19 giugno toccherà allo scritto d’indirizzo, che sarà “nazionale” ma focalizzato su una materia diversa a seconda del percorso di studi. La prova si concentrerà su un’unica materia caratterizzante.

Una terza prova scritta si svolgerà il 25 giugno, ma solo per chi frequenta i percorsi EsaBac — che permettono di ottenere una qualifica riconosciuta anche in Francia — e per i licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.