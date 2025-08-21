Leoncavallo, al via lo sgombero dopo 31 anni

Dopo numerosi rinvii e con la prossima data fissata per il prossimo 9 settembre, nella mattinata di giovedì 21 agosto 2025, la polizia sta effettuando lo sgombero dello storico centro sociale Leoncavallo di Milano. Gli agenti, con l’ufficiale giudiziario, avrebbero effettuato il blitz intorno alle 8.22 presso lo stabile in via Watteau, non trovando nessuno al suo interno. L’edificio è occupato dal 1994. Un cordone di polizia da un lato della via e uno di carabinieri dall’altro lato impediscono al momento l’ingresso alla stampa, ai curiosi e a tutti quelli che lo stabile lo frequentavano. L’associazione delle Mamme Antifasciste, che hanno in gestione il locale, al momento non rilasciano dichiarazioni.