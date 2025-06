Italia-Francia, Meloni accoglie Macron

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici. L’incontro si è aperto con sorrisi calorosi e un affettuoso scambio di baci tra i due leader, gesti che hanno sottolineato un clima disteso e cordiale, ben evidenziato anche davanti alle telecamere.

Dopo l’esecuzione degli inni nazionali e il passaggio in rassegna del reparto d’onore della Marina Militare nel cortile della sede del governo, Meloni e Macron sono saliti al primo piano per il previsto colloquio bilaterale. L’incontro, definito da diversi commentatori come “il vertice del disgelo”, rappresenta un momento significativo nel rilancio delle relazioni tra Italia e Francia.

La giornata si è conclusa con una cena, sempre a Palazzo Chigi, a conferma dell’importanza strategica del dialogo tra i due Paesi.