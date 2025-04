Incontro Meloni-Trump: la premier interrompe l’interprete: «Faccio io»

Durante il vertice del 17 aprile con Donald Trump, la premier Giorgia Meloni ha spiazzato tutti interrompendo l’interprete e traducendo personalmente le sue parole in inglese

Fuoriprogramma durante il colloquio tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca.

Dopo aver risposto in italiano a una domanda, Meloni è stata affiancata dall’interprete incaricata della traduzione. Tuttavia, la premier ha interrotto la traduttrice, decidendo di tradurre autonomamente in inglese le proprie parole.

«Mi è stato chiesto se abbiamo preso una decisione, e ho risposto che l’Italia si sta avvicinando al 2 per cento. Non abbiamo fornito cifre precise, ma siamo pienamente consapevoli dell’importanza della difesa per il futuro», ha spiegato Meloni.