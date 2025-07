Giorgia Meloni incontra Papa Leone XIV: al centro Ucraina e Gaza

Questa mattina la premier Giorgia Meloni è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Nel corso dell’incontro, la questione della pace in Ucraina e la situazione umanitaria a Gaza sono stati tra i temi principali discussi.

Successivamente, Meloni si è recata in Segreteria di Stato dove ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Durante i colloqui, definiti cordiali dalla Santa Sede, è stato sottolineato il buon rapporto esistente tra la Santa Sede e l’Italia, oltre al comune impegno per la pace nei conflitti in corso e per l’assistenza umanitaria. La conversazione ha inoltre toccato alcune questioni bilaterali e temi rilevanti per la Chiesa e la società italiana.