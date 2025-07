Dalai Lama, il 6 luglio il leader tibetano compirà 90 anni

Il Dalai Lama, guida spirituale del popolo tibetano, ha partecipato a un’affollata cerimonia di preghiera insieme a migliaia di fedeli buddisti, in vista del suo 90° compleanno che sarà celebrato ufficialmente il 6 luglio. L’evento si è svolto a McLeod Ganj, cittadina dell’India settentrionale dove il Dalai Lama vive in esilio da decenni, in seguito alla repressione dell’insurrezione a Lhasa da parte delle truppe cinesi nel 1959.

La ricorrenza riveste un significato profondo non solo per il popolo tibetano, ma anche per i numerosi sostenitori in tutto il mondo, che vedono nella figura del Dalai Lama un emblema universale di pace e nonviolenza.

Durante la cerimonia – una delle più partecipate degli ultimi anni – il Dalai Lama si è rivolto ai presenti ricordando che il suo ruolo spirituale non terminerà con la sua scomparsa. “L’istituzione di cui sono a capo continuerà dopo la mia morte”, ha dichiarato.

Considerato la 14esima reincarnazione del capo spirituale tibetano, il Dalai Lama è fuggito dal Tibet nel 1959, nove anni dopo l’invasione del Paese da parte della Cina, e da allora risiede in India, dove ha continuato a guidare la comunità tibetana in esilio.