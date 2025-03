Dal Myanmar ad Haiti, le peggiori scosse in 15 anni

Tra i peggiori terremoti, per numero di vittime, registrati negli ultimi 25 anni c’è quello in Marocco, l’8 settembre 2023, con la scossa più forte, di magnitudo 6.8, mai registrata nel Paese. Quasi 3.000 le vittime. In Algeria, il 21 maggio 2023, un terremoto di magnitudo 6.8 ha causato 2.265 vittime. Mentre il 6 febbraio, una scossa di magnitudo 7.8, nella notte vicino alla città turca di Gaziantep, nel sud-est dell’Anatolia, ha provocato fra i 59.488 e i 62.013 morti. In Afghanistan, il 21 giugno 2022, oltre 1.500 morti per una scossa di magnitudo 6.1. Mentre in Indonesia, il 28 settembre 2018, oltre 5.000 fra morti accertati e dispersi per una scossa di magnitudo 7.5 seguita da uno tsunami al largo dell’isola di Sulawesi. In Nepal, il 25 aprile 2015, una scossa di magnitudo 7.8, seguita da molte di assestamento, causò 9.182 morti, oltre 25 mila feriti e la distruzione di quasi 800 mila case.