Conclave in vista, i cardinali a Santa Marta: «Due o tre giorni al massimo»

Prosegue l’arrivo dei cardinali in Vaticano per il settimo giorno di congregazioni generali, in vista del Conclave che dovrà eleggere il nuovo Pontefice. Come di consueto, i porporati si sono ritrovati presso la Casa di Santa Marta, la residenza all’interno delle mura vaticane destinata ad accoglierli nei giorni precedenti e durante le votazioni.

Alcuni di loro si sono soffermati brevemente con i cronisti presenti, scambiando qualche battuta in un clima di compostezza ma anche di serena attesa. Tra le indiscrezioni raccolte, emerge una previsione condivisa: «Il Conclave? Due o tre giorni al massimo», hanno affermato diversi cardinali, lasciando intendere un processo decisionale rapido e mirato.

La durata ipotizzata riflette un clima di sostanziale unità, almeno sul metodo e sui tempi. Intanto, cresce l’attenzione dei fedeli e dei media internazionali, che guardano a Roma in attesa del “fumata bianca”.