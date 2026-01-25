Che rischio: arrampicatore americano scala il grattacielo Taipei 101 senza protezioni

L’arrampicatore statunitense Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101, uno degli edifici più alti del mondo. Il quarantenne è diventato la prima persona ad arrivare in cima al grattacielo nella capitale di Taiwan senza corda, imbracatura o rete di sicurezza. La sfida è stata trasmessa in diretta streaming su Netflix. “Avere il pubblico, vivere l’esperienza completa, avere altre persone intorno, rende tutto un po’ più intenso. Quindi penso che all’inizio mi sentissi un po’ più nervoso nel partire. Poi, man mano che salivo, mi sono rilassato sempre di più” (fonte Ansa Video).