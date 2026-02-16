Bimbo trapiantato al Monaldi: “Oggi è ancora operabile, domani nuova valutazione”

Resta in bilico la situazione del bambino ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli, dove da due mesi è seguito dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato.

“Oggi è ancora operabile, domani i medici faranno una nuova valutazione”, ha spiegato la madre all’uscita dal reparto, dopo aver incontrato l’équipe sanitaria che segue il piccolo.

Il bambino, che rimane sotto strettissimo monitoraggio, è attualmente ancora inserito in lista per un eventuale nuovo intervento. “Per oggi rimane in lista”, ha aggiunto la donna, descrivendo una giornata carica di tensione e attesa.

Le sue parole restituiscono il clima che si respira in queste ore: “Viviamo una giornata davvero ansiosa ma c’è sempre una speranza. Domani vedremo”.

La situazione clinica viene definita stazionaria, ma la decisione definitiva spetterà alla valutazione medica prevista per domani, quando i sanitari stabiliranno se procedere o meno con un nuovo intervento chirurgico.

Intanto, attorno alla famiglia si è stretto un clima di attenzione e solidarietà, mentre l’ospedale continua a seguire il caso con la massima cautela e riservatezza.