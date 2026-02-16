Sinner, tutto facile al rientro Battuto Machac e ora trova Popyrin

Riecco Jannik Sinner. L’italiano, numero due al mondo, è tornato in campo a Doha nel primo turno del torneo Atp 500 battendo Thomas Machac senza problemi, 6-1, 6-4 il punteggio finale. A Sinner sono bastati un’ora e 10 minuti per qualificarsi al secondo turno dove lo aspetta l’australiano Popyrin che ha liquidato la wild card qatariota Zayd. Sinner ha dominato senza problemi il primo set chiuso 6-1. Le statistiche al servizio dicono tutto: 3 ace, 74% di prime, 86% di punti vinti con la prima e 80% con la seconda, per un totale di soli tre punti concessi all’avversario in tutto il primo parziale. Più equilibrio nel secondo set nel quale Jannik ha ottenuto il break sul 2-2 senza mai correre rischi e con grande solidità con qualche variante anche a rete.

Jannik ottimista

“Oggi col vento non era facile, ma bisogna adattarsi a ogni situazione e condizione in campo. Con Machac ci siamo affrontati un paio di volte, quindi sapevo un po’ cosa aspettarmi. Mi sono sentito bene in campo. Fisicamente mi sento bene. Ogni partita diventerà più dura, quindi spero di essere pronto per la prossima”, Jannik è sembrato tranquillo, la sconfitta con Nole è ormai superato. Con lui in Qatar ci sono il preparatore Umberto Ferrara, l’osteopata Andrea Cipolla oltre ovviamente al suo allenatore Simone Vagnozzi. E soprattutto c’è la fidanzata Laila Hasanovic che ha seguito il match nell’angolo accanto al team. Ripensando al ko con Djokovic alla vigilia del torneo Sinner aveva detto: “Non si può sempre vincere, lo sport è così. Ma ci siamo subito messi al lavoro per limare una serie di particolari che hanno bisogno di un po’ di tempo per essere metabolizzati”. Domani intanto tocca a Carlos Alcaraz contro Rinderknech.