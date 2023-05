A Piazza di Siena, lo stile unico della filosofia firmata KEP Italia

KEP Italia torna, in qualità di partner for safety storico, tra i protagonisti assoluti delle quattro giornate che vedranno Piazza di Siena e il Galoppatoio di Villa Borghese ospitare uno degli appuntamenti più amati non solo dai romani ma da tutto il pubblico internazionale, appassionati di equitazione ma non solo. Piazza di Siena dal 25 al 28 maggio diventa 'the place to be', uno degli eventi più eleganti e affascinanti di Roma, dopo il quale tornare a casa senza avere il desiderio di cimentarsi nell'arte del salto ostacoli è quasi impossibile.



KEP Italia alla sua decima presenza a Piazza di Siena, conferma ancora una volta il suo sostegno agli appuntamenti più prestigiosi del mondo dell'equitazione nazionali e internazionali.

La sicurezza continua ad essere uno dei suoi messaggi chiave; ricerca e innovazione sono i principi base che le hanno permesso di diventare leader di settore a livello mondiale, ma anche creatività e unicità, simboli del 100% Made in Italy, accompagnano la sua visione in grado di anticipare le tendenze.

Numerosi i cavalieri e le amazzoni che indosseranno i caschi dell'azienda italiana, che ha saputo conquistare il mondo con una filosofia che per la prima volta coniuga un'attenzione alla sicurezza al di sopra degli standard più elevati e al concetto di personalizzazione bespoke, in grado di interpretare le aspettative più esigenti.

Il suo Cromo 2.0, oltre ad essere protagonista sul campo, conferma l'espressione massima del trinomio sicurezza - innovazione - comfort, oltre ad essere il primo dell'azienda a colloquiare non solo con il mondo dell'equitazione ma anche della mobilità urbana, omologato per monopattino elettrico, e-bike, skateboard e pattini a rotelle.

‘Cura e benessere’ caratterizzano lo spazio firmato KEP Italia, adiacente il campo prova del concorso, che sarà riservato a cavalieri e amazzoni, con zona relax e corner con infusi, tisane, succhi e frutta fresca per un healthy break prima e dopo la gara.

Sempre per i cavalieri è stata realizzata una gift box in partnership con Biogei, azienda di nicchia del territorio bresciano dove ha sede anche KEP Italia, con una capsule di prodotti solari con filtri eco-sostenibili, a base di succo di aloe vera e olio di mandorle, e doposole con un mix botanico dall'azione lenitiva e olio di mandorla dolce.

In uno dei punti mozzafiato dell'ovale d'erba più famoso al mondo, la lounge di KEP Italia è pronta ad accogliere i suoi ospiti per vivere in pole position l'emozione delle gare che si alterneranno da giovedì a domenica. Da qui la sensazione di sfiorare cavalli, cavalieri e amazzoni nel momento in cui con un concentrato assoluto di forza e passione volano sopra gli ostacoli, farà trattenere il fiato a veterani e neofiti di questo meraviglioso mondo dell'equitazione.

Sabato 27 maggio alle ore 09.00, in programma la gara titolata KEP Italia (categoria a tempo h.145).

Durante l'evento sarà possibile scoprire e approfondire tutte le novità dei prodotti dell'azienda nel suo concept store, posizionato nell'area commerciale prevista nella zona del Galoppatoio.