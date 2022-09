Violenze contro le donne in protesta a Teheran | video

Continuano le proteste delle donne dopo l'uccisione di una turista di 22 anni, uccisa dalla Polizia perché portava il velo in maniera non consona alle regole. Da quel momento donne, ma anche molti uomini, sono scesi in strada per protestare. Nelle manifestazioni le violenze non mancano come si vede in questo video con due ragazze prese a manganellate in mezzo alla strada.