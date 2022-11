Terremoto nelle Marche alle 7 di stamane | video

Grande paura stamane nelle marche per una violenta scossa di terremoto di grado 5,7 che alle 7 del mattino ha investito una vasta area partendo da Pesaro ed arrivano fino al Trentino, lungo tutta la fascia adriatica.Non si registrano per fortuna feriti o danni gravi anche perché l'epicentro è stato rilevato in mare. La linea ferroviaria adriatica è stata sospesa per ragioni di sicurezza dato il susseguirsi di scosse di assestamento.