Sub Surfing, l'ultimo gioco, folle, dei ragazzi | video

Lo chiamano «sub surfing», si tratta cioè del folle gesto di aggrapparsi ad un autobus per farsi trasportare in modo gratuiti, avventuroso, ma soprattutto molto ma molto pericoloso. Eppure questo video girato pochi giorni fa nel lodigiano mostra come questa follia nata in America stia facendo sempre più breccia anche tra i giovani italiani. Che non sanno quanto e cosa rischiano per una bravata.