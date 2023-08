Sondrio, uomo prende a calci e pugni auto dei Carabinieri | video

Attimi di paura nei pressi di Sondrio per una pattuglia dei Carabinieri letteralmente assaltata da un uomo, forse coinvolto in un incidente poco lontano. nel video girato da un altro automobilista si vede l'uomo scagliarsi contro la macchina dei Carabinieri con calci pugni e poi, mentre i militari tentavano la fuga, salendoci sopra, in piedi e facendo più danni possibile.

L'uomo, un 32 enne dell'est Europa è stato arrestato per danneggiamento ed aggressione a pubblico ufficiale