Santoriello, il pm che indaga la Juventus: «Odio la Juve e tifo Napoli»

Ciro Santoriello, il pm che ha indagato la Juventus per quanto concerne l‘inchiesta Prisma, è finito nella bufera social per alcuni video risalenti al 2019, dove si presta a un siparietto con il relatore di turno, affermando: “Odio la Juventus”. All’interno dei video che circolano in rete, Santoriello dichiara le seguenti parole sui bianconeri: “Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, mentre come Pubblico Ministero sono anti juventino. Contro i ladrocini in campo”