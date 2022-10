Corea del Sud, missile cade per errore su una base I video

Un missile lanciato da Corea del Sud e Stati Uniti cade per errore nella base di partenza provocando un incendio: è l'immagine del fallimento di una parte del test avviato come risposta al lancio prova da parte della Corea del Nord che ha alzato il livello di tensione in tutta l'area dell'Est asiatico. Fortunatamente non si segnalano vittime (video tratto da Twitter)