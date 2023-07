Maltempo Milano: temporali, grandine e allagamenti | video

A Milano nella notte tra martedì e mercoledì a causa del forte maltempo i vigili del fuoco sono intervenuti in una cinquantina di casi per allagamenti di cantine, locali interrati e sottotetti, ma anche per alberi che si erano spezzati cadendo in strada. Non si registrano feriti. A rimanere danneggiate per via dei rami precipitati sono invece due auto. Nel complesso durante la notte a Milano sono caduti 32,5 mm di acqua, come riferisce il Centro meteorologico lombardo, una cifra considerevole se comparato con la media di 66,7 mm di precipitazioni dell'intero mese di giugno. In alcune zone, poi, la pioggia si è presto trasformata in grandine.

Nel pomeriggio di martedì la protezione civile lombarda aveva diramato un'allerta meteo gialla (criticità moderata) per il forte temporale in arrivo segnalando anche un rischio idrogeologico sul bacino della città; per fortuna però Seveso e Lambro, come sempre sorvegliati speciali, non sono esondati.