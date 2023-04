Juventus-Inter, rissa e pugno di Cuadrado ad Handanovic I video

Un parapiglia durato quasi 3 minuti in campo e con una probabile coda anche nel tunnel degli spogliatoi. Tutto innescato da una discussione tra Handanovic e Cuadrado che si è poi trasformata in rissa con un pugno rifilato dal colombiano al capitano dell'Inter e il sospetto che siano volati altri colpi proibiti nella gigantesca mischia che si è formata in campo (video tratto da YouTube)