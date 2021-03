Spazzatura spaziale: l'ISS scarica nello spazio 2,9 tonnellate di rifiuti | video

Il più grande cassonetto di spazzatura mai entrato nell'orbita terrestre è stato gettato nello spazio. Dal braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono stati scaricati un totale di 48 batterie al nichel-idrogeno, dal peso di 2,9 tonnellate. Secondo quanto riportato dalla Nasa, i rifiuti resteranno in orbita dai due ai quattro anni, per poi scendere e bruciare una volta entrati in contatto con l'atmosfera.

Guarda tutti i video

Rifiuti Mare Gallipoli None

Video Car Rifiuti None