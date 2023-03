Incidente Kiyine: decolla a 200 km/h sulla rotatoria e sfonda una palestra. Sopravvive I video

Il centrocampista Sofian Kiyine, classe 1997, ex calciatore di Venezia e Salernitana e Chievo, è stato vittima di un grave incidente automobilistico. Il belga dopo aver colpito una rotatoria a tutta velocità (urtando, presumibilmente, il bordo di una rotonda) ha perso il controllo della sua auto ed è letteralmente decollato con la sua auto sfondando il muro di una palestra. L’incidente è avvenuto nei pressi di Liegi.

Il suo attuale club (OH Leuven) ha fatto sapere che Kiyine non è in pericolo di vita, ma nell'incidente avrebbe subito fratture multiple. Non sono rimaste coinvolte altre persone.