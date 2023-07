Cinghiali in spiaggia a Camogli, in provincia di Genova | video

Lungo le spiagge ligure della provincia di Genova i cinghiali ormai sono diventati una presenza quotidiana. Come mostrano le immagini del video; una famiglia di cinghiali con i suoi piccoli cuccioli si aggira a spasso in cerca di cibo in una delle spiagge sotto l'abbazia di San Fruttuoso di Camogli. Il video è stato girato da Giovanni Moro.