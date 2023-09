Brescia: tir cade in una scarpata dopo un incidente | video

Un uomo di cinquant'anni ha perso la vita in seguito a un tragico incidente questa mattina alle 7:40 a Marone, nella provincia di Brescia. L'uomo stava guidando il suo camion lungo la via Provinciale quando è entrato in collisione frontale con un'auto condotta da un giovane di ventinove anni. Questo scontro ha causato la perdita del controllo del veicolo dell'uomo più anziano, che è finito sulla strada sottostante, sopra la ferrovia e la pista ciclabile lungolago. Gli operatori del 118 Areu sono intervenuti tempestivamente con un elisoccorso, un'autoambulanza e due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, l'uomo è stato dichiarato deceduto dopo le operazioni di recupero del suo corpo dalla cabina del camion. Il conducente dell'auto ha riportato lesioni al torace e all'addome ed è stato trasportato in condizioni codificate come gialle agli Spedali Civili di Brescia.