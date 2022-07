Il boss Rocco Morabito estradato dai Carabinieri in Italia | video

Ecco il video dei Carabinieri che mostrano lo storico momento dell'estradizione dal Brasile in Italia del Boss dell 'ndrangheta Rocco Morabito. Erano 30 anni che l'uomo non tornava nel nostro paese. Per due decenni latitante e considerato uno dei criminali più potenti e pericolosi del paese. Fino alla cattura, in Brasile nel 2021. Morabito per decenni è stato considerato il Re della cocaina di Milano.